¿Quién despierta mejor a papá?: estas son las divertidas diferencias entre hermanos

En esta familia los hermanos tienen dos formas muy diferentes de decir 'buenos días' a su padre. ¿Qué es más eficaz? ¿Un "mimito" o un lanzamiento en plancha? Puedes ver el viral aquí.

Las mañanas en casa pueden resultar ser una auténtica aventura, sobre todo cuando llega el momento de despertar a los miembros de la familia. En este viral, los dos hermanos tienen dos formas muy diferentes de decir 'buenos días' a su papá. Un viral que ha hecho estallar de las risa a los colaboradores en el plató.

Mientras que la hija se acerca en silencio, con una delicadeza enternecedora, a acaricia suavemente la cara de su papá con voz dulce, el hijo opta por una opción algo más directa. En este vídeo puedes ver cómo se lanza, con una energía desbordante, sobre su papá.

Dos estilos completamente opuestos pero, ¿cuál es más eficaz?. "Entre un mimito o un lanzamiento en plancha, creo que lo segundo", opina Alfonso Arús.

