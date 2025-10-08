El Dr. Fernando Cichero, contra el CrossFit: "Es un ejercicio extremadamente violento"

En Aruser@s, Alfonso Arús presenta el corte del Dr. Fernando Cichero a toda la gente que practica CrossFit: "Estoy totalmente en contra, ¿cómo voy a levantar la cubierta de un camión?".

Entre los 'zasqueadores' de esta semana de Aruser@s se ha colado la crítica viral del Dr. Fernando Cichero al CrossFit. Un sistema de entrenamiento físico que, según dice, es "extremadamente violento".

"Estoy absolutamente en contra del CrossFit, mata personas, es un ejercicio hecho para los SEAL de Estados Unidos donde ni usted ni yo... ¿cómo vamos a levantar la cubierta de un tractor? ¡El CrossFit no es un buen ejercicio!".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores exponen que el doctor ha llevado todo "al extremo". "Cuidado con el doctor que ha dicho que mata, ¡depende de lo que levantes!", bromea el presentador del programa. "No conozco a nadie que haya muerto por hacer CrossFit", asegura Óscar Broc.

