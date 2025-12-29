Fernando Alonso comparte su primera foto con Melissa Jiménez tras los rumores de embarazo

Por primera vez en sus más de dos años de relación, Fernando Alonso ha compartido en su cuenta de Instagram una foto con su pareja, la periodista deportiva Melissa Jiménez. El piloto de Fórmula 1 lo ha hecho en un carrusel de imágenes en la que la foto con su novia aparece en tercera posición. Ambos posan a cámara sonrientes mientras el deportista realiza la foto a su coche, quedando ellos reflejados en el vehículo.

Esta imagen llega después de los rumores de embarazo de la periodista, que estaría esperando su cuarto hijo, el primero junto al piloto. Por su parte, sería el primer hijo del asturiano, que estuvo casado con la cantante de El Sueño de Morfeo, Raquel del Rosario, pero con la que nunca tuvo descendencia. Por su parte, Melissa Jiménez estuvo casada con el futbolista del Betis Marc Bartra, con el que tiene a sus tres hijos.

Juan Sanguino explica lo que se sabe hasta ahora

En este vídeo de Zapeando, Juan Sanguino hace su repaso semanal a las portadas de la prensa rosa y habla sobre la noticia del primer hijo que esperan Fernando Alonso y la periodista Melissa Jiménez.