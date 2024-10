La vedette Bárbara Rey ha tenido un encontronazo con la prensa cuando trataba de acceder a casa de su hija. En primera instancia, Rey les ha espetado a los periodistas "quitaros de en medio". Ante las dificultades para poder acceder al portal, la vedette ha elevado el tono: "No me podéis acosar de esta manera, lo que estáis haciendo es delincuencia". Y antes de entrar en el inmueble y mientras le seguían lloviendo las preguntas ha rematado: "Quitaros de en medio, no tenéis vergüenza, sois unos acosadores".

La prensa se encontraba en la puerta de la casa de su hija para conocer su opinión sobre los audios e imágenes que, supuestamente, habría utilizado para chantajear a don Juan Carlos y que ahora se han hecho públicos.