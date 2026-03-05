Un experto en longevidad advierte que ni dormirte en dos minutos ni tardar media hora es buena señal: "Tienes menos energía y tolerancia"

Alfonso Arús muestra en 'top expertos' lo que ha desvelado un especialista un doctor experto en longevidad sobre conciliar el sueño. El equilibrio, asegura, está en cuidar la rutina nocturna.

Según explica el doctor experto en longevidadSebastián La Roca, "tardar mucho en quedarte dormido o hacerlo en dos minutos no son buenas señales". Una reflexión que ha traído Alfonso Arús a debate al plató de Aruser@s.

"Tardar en quedarte dormido es malo porque obviamente habla de una mente hiperactiva, pero dormirte en pocos minutos también es malo porque implica que estás demasiado agotado", advierte. Por eso, la solución o la estrategia para esto es: dejar el trabajo profundo para la mañana, no abrir los mails o chats de trabajo cerca de la hora de acostarte y no discutir con la pareja por la tarde o noche. "Porque la realidad para todo esto es que tienes menos energía y menos tolerancia", asegura el especialista.

Para mejorar esto pone el foco en la rutina de la noche: mejorar el oscurecimiento progresivo de la luz de la casa, el frío o el baño caliente.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús remarca que "lo ideal" sería coger el sueño en "10 o 15 minutos". "Si vas a la cama y te quedas roque en un minuto no es buena señal y si pasas 30 minutos dando vueltas tampoco", añade.

Para el presentador del programa, son todas las noticias que hemos recibido en el plató sobre "el buen descanso" que no hacen "más que generarnos mas angustia". "He pasado de los 90 minutos del ciclo a los 10 minutos", zanja entre risas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.