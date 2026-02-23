Un experto en longevidad explica cómo limpiar la uva correctamente: "Es una de las frutas con más pesticidas"

Alfonso Arús analiza en Aruser@s la advertencia de un especialista sobre el consumo de uvas. El mensaje "no es dejar de comerlas", sino aprender a limpiarlas correctamente.

En 'Top expertos', Alfonso Arús se hace eco de lo que ha explicado un especialista en longevidad sobre la uva y su consumo: "Cuidado, porque es una de las frutas con más pesticidas".

Según comenta el experto David Céspedes, a través de su cuenta '@dr.davidcespedes', la uva ocupa uno de los primeros puestos en la lista conocida como la 'Dirty Dozen', que recoge las frutas y verduras con mayor presencia de residuos de pesticidas.

¿Significa esto que no deberías comer uvas? "No, significa que tienes que limpiarlas", aclara el especialista. Y hay una buena noticia: la solución está en casa. Se trata del bicarbonato de sodio. "Pon una cucharada de bicarbonato por cada dos vasos de agua y deja las uvas en reposo unos minutos. ¡Acuérdate siempre de aclararlas después!", detalla el experto, explicando que este método puede eliminar "una gran parte" de los residuos presentes en la superficie de la fruta.

"Es verdad que en Fin de Año muchos pelamos o limpiamos bien las uvas, les quitamos las pepitas, pero en un día normal la tentación es coger una y llevársela directamente a la boca", confiesa Alfonso Arús, recordando una costumbre muy habitual que conviene revisar.