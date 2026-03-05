Una creadora de contenido desvela las situaciones cotidianas que más vergüenza dan

Alfonso Arús presenta en Aruser@s un nuevo viral de la tiktoker '@Clersssss', que ha hecho reír al plató con una lista de pequeñas situaciones cotidianas que, inexplicablemente, dan muchísima vergüenza.

"Tiene un gran sentido del humor, es irónica y muy graciosa", avanza Alfonso Arús antes de dar paso a un nuevo vídeo viral de la creadora de contenido '@Clersssss'. En esta ocasión, la tiktoker comparte con sus seguidores una lista de "las cosas que más vergüenza le dan" en el día a día.

La enumeración arranca con una escena muy reconocible: tener que perseguir una pelota de ping-pong que se ha escapado y rueda sin control por el suelo. Pero no es la única situación incómoda que menciona.

También señala ese momento en el supermercado en el que aparece el botón para redondear los últimos diez céntimos de la compra "para las focas que lo pasan muy mal porque tienen mucho frío". "Darle a que no", admite entre risas, es uno de esos instantes que le generan una incomodidad difícil de explicar.

La lista continúa con otros clásicos de la vergüenza cotidiana: salir de la piscina, tener una mosca revoloteando cerca , buscar el baño en un restaurante o saludar a alguien conocido y volver a cruzártelo una y otra vez en distintos pasillos.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores coinciden en que cada una de esas situaciones resulta tan real como incómoda.

