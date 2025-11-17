Una experta en bienestar revela por qué "irse enfadado a dormir te deja sin energía"

Alfonso Arús muestra el viral de Macarena Hernández, la experta en bienestar que explica por qué acostarse con rabia "drena la energía" y provoca despertares cansados.

¿Te despiertas cansado? Presta atención a este viral que ha presentado Alfonso Arús en la sección de 'Top expetos' de Aruser@s.

Según cuenta la especialista en bienestar Macarena Hernández, "no conviene irse enfadado a dormir, porque drena tu energía y es por lo que te despiertas cansado". "Si tienes alguna situación por resolver, zánjalo antes de irte a dormir", señala la experta.

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con lo que ha desvelado la especialista. Eso sí, Alfonso Arús matiza: "¿Y si te has enfadado con el jefe? No vas a llamarle a las 2 de la mañana para resolverlo".

"A veces yo necesito consultarlo con la almohada para saber cómo atajarlo", asegura Alba Sánchez por su parte.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.