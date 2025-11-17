Alfonso Arús, a la experta que afirma que "media hora en un bar con una amiga es más sano que un paseo en solitario": "Si es una brasas..."

El presentador de Aruser@s reacciona con humor a la reflexión de Mónica Galán, especialista en comunicación, quien defiende que "tomar un vino con una miga en un bar" aportan más bienestar que "un paseo en solitario por el monte".

Alfonso Arús presenta en 'Top expertos' lo que ha desvelado Mónica Galán, una especialista en comunicación. Según cuenta, "es más sano media hora en el bar con una amiga tomando una copita de vino que una hora y media de paseo por el monte solo".

Una revelación que ha sido aplaudida por los colaboradores de Aruser@s. "Habla de la oxitocina, porque los seres humanos somos bichitos sociables", comparte la experta.

"¡Depende de cómo sea la amiga! Que como sea de las que te da la brasa continuamente, sales con la cabeza como un bombo", comenta Alfonso Arús entre risas, que asegura que "después de media hora seguro que prefieres ir al monte solo a descansar". "¿Y si te llevas la cerveza al monte, no sirve?", ríe Marc Redondo.

