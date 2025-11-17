Ahora
Alfonso Arús, a la experta que afirma que "media hora en un bar con una amiga es más sano que un paseo en solitario": "Si es una brasas..."

'Top expertos'

Alfonso Arús, a la experta que afirma que "media hora en un bar con una amiga es más sano que un paseo en solitario": "Si es una brasas..."

El presentador de Aruser@s reacciona con humor a la reflexión de Mónica Galán, especialista en comunicación, quien defiende que "tomar un vino con una miga en un bar" aportan más bienestar que "un paseo en solitario por el monte".

Alfonso Arús presenta en 'Top expertos' lo que ha desvelado Mónica Galán, una especialista en comunicación. Según cuenta, "es más sano media hora en el bar con una amiga tomando una copita de vino que una hora y media de paseo por el monte solo".

Una revelación que ha sido aplaudida por los colaboradores de Aruser@s. "Habla de la oxitocina, porque los seres humanos somos bichitos sociables", comparte la experta.

"¡Depende de cómo sea la amiga! Que como sea de las que te da la brasa continuamente, sales con la cabeza como un bombo", comenta Alfonso Arús entre risas, que asegura que "después de media hora seguro que prefieres ir al monte solo a descansar". "¿Y si te llevas la cerveza al monte, no sirve?", ríe Marc Redondo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón, contra las cuerdas: el Congreso le exige respuestas por la tragedia de la DANA
  2. Peinado archiva la causa a la secretaria general de Presidencia imputada en el caso contra Begoña Gómez
  3. Metafuturo vuelve en una cuarta edición que contará con Martin Baron, Paul Krugman o Salman Rushdie, entre otros líderes y expertos
  4. Puigdemont exige al Constitucional que suspenda de forma inmediata la orden de detención nacional tras el informe del abogado europeo
  5. La Conferencia Episcopal Española se reúne este lunes con León XIV tras el escándalo del obispo de Cádiz
  6. Aitor Esteban y Oriol Junqueras sacan su lado 'docente' para evaluar al Gobierno de Sánchez: "No estamos aquí para apoyarlo solo por apoyarlo"