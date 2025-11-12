Alfonso Arús, tras conocer la ruptura de Los Javis: "¿Os imagináis que tenemos un caso como Andy y Lucas?"

"Con Andy y Lucas ya teníamos problemas porque no sabíamos quién era Andy y quién era Lucas, y ahora con Los Javis tampoco sabemos", confiesa Alfonso Arús tras la ruptura de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Los directores de cine Javier Ambrossi y Javier Calvo se han separado tras 13 años juntos. Ambos se encuentran trabajando actualmente en el rodaje de la película 'La bola negra', lo que refleja que a pesar de su ruptura sentimental, seguirán manteniéndose unidos en el ámbito profesional.

"No va a pasar, pero, ¿os imagináis que tenemos un caso de Andy y Lucas?", pregunta Alfonso Arús al resto del plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas destaca que espera "que no". Por su parte, Alba Sánchez pregunta al presentador que, tras la ruptura, cuál es su Javi preferido.

"Claro, es que con Andy y Lucas ya teníamos problemas porque no sabíamos quién era Andy y quién era Lucas, y ahora con Los Javis tampoco sabemos", reflexiona Alfonso Arús, que confiesa que ve "a los dos Los Javis": "No sé quién es Ambrossi y quién Calvo".

Al parecer, la ruptura, que se habría producido hace ya varios meses, habría sido en buenos términos. Javier Ambrossi y Javier Calvo se conocieron por Facebook, cuando tenían 25 y 18 años, respectivamente. En septiembre de 2017, durante la premiere de La llamada, Ambrossi pidió a Calvo que se casara con él en pleno cine Capitol de Madrid. Sin embargo, no llegaron a formalizar dicho matrimonio.

