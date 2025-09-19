Ahora
El experimento viral de un youtuber en Barcelona: "Así sobrevivo 7 días con un euro"

En Aruser@s, muestran el viral de Romeo Melo, el youtuber que ha puesto en marcha un plan para sobrevivir solo con un euro durante 7 días en Barcelona. "Un buscavidas", comenta Alfonso Arús.

Con casi más de cuatro millones de visualizaciones en TikTok, Alfonso Arús muestra en Aruser@s el viral de Romeo Melo, el youtuber que ha organizado un plan para intentar sobrevivir siete días en Barcelona con solo un euro.

Lo primero que hace con el euro que tiene para gastar es comprar unas patatas y a partir de ahí comienza toda una aventura que puedes seguir en el vídeo sobre estas líneas.

Desde pedir trabajar durante un par de horas en un restaurante a sacar unas fotos a turistas, todo ello para conseguir a cambio un poco de propina para poder comprar básicos para alimentarse durante el día.

En el plato de Aruser@s, los colaboradores alucinan con la gestión del joven para aguantar durante siete días siendo un auténtico "buscavidas". "Si tiene que hospedarse, ya no llegamos", bromea Alfonso Arús.

