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El experimento de un 'influencer' de EEUU en una app de citas: un desempleado consigue el doble de 'likes' que un empresario de éxito

Un estadounidense pone a prueba qué perfil triunfa más en una aplicación de citas y los resultados sorprenden en el plató de Aruser@s.

El experimento de un 'influencer' de EEUU en una app de citas: un desempleado consigue el doble de 'likes' que un empresario de éxito

Un estadounidense crea dos perfiles en una aplicación de citas para comprobar qué atrae más: ¿un empresario de éxito o un hombre sin trabajo?

El experimento enfrenta a dos perfiles ficticios: Ryan, vicepresidente de una empresa y empresario de éxito, y Matt, un hombre desempleado. Según los resultados actualizados, el perfil del llamado 'Chad desempleado' acumula 286 me gustas, frente a los 158 del empresario.

"Eso contradice la teoría de Carmen Lomana, que hubiera apostado por el vicepresidente", asegura Alfonso Arús. Elena Godessart, por su parte, apunta a que "la gente dice que si es vicepresidente no va a tener tiempo para estar contigo".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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