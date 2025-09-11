Un exdependiente de ropa confiesa la frase que tienen "prohibido" decir a la hora de vender

El creador de contenido '@unay_ferrer_' desvela ante sus seguidores haber trabajado como dependiente en "una de las peores tiendas de su vida. "Por objetivos y a comisión, lo vais a entender", advierte.

En la sección de virales de Aruser@s, Alfonso Arús ha mostrado el vídeo del tiktoker español '@unay_ferrer_', quien compartió su experiencia trabajando como dependiente en una tienda de ropa "por objetivos y a comisión".

En su testimonio, el joven explica que los empleados tenían prohibido decir "no lo tenemos" cuando un cliente preguntaba por una prenda que no estaba disponible o no tenían en tienda.

"Si venía un cliente y no tenías esa prenda, porque no somos el genio de Aladdin y no podemos tener toda la moda textil dentro, no podíamos decir: 'no lo tenemos'", desvela el tiktoker, asegurando que la empresa obligaba a intentar convencer al cliente utilizando frases alternativas como "tengo algo parecido" o "se parece mucho a esta prenda" con el objetivo de cerrar ventas a toda costa.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos debaten sobre esta estrategia comercial, habitual en muchas tiendas. "No cuela, yo si quiero algo, no quiero algo parecido", zanja Alfonso Arús, cerrando el debate con su habitual tono irónico.