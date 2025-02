Eva Soriano, a los que se quejan de la inmadurez de sus novias: "¿No deberíais salir con mujeres de vuestra generación?"

"Hay muchachos que se quejan de la poca madurez que tienen sus novias, no, amor, lo que eres es demasiado mayor", reflexiona Eva Soriano en este vídeo.

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s "el zasca de Eva Sorianoa los hombres que dicen que sus novias, mucho más jóvenes, son inmaduras". "Hay muchachos que se quejan de la poca madurez que tienen sus novias, no, amor, lo que eres es demasiado mayor", afirma Eva Soriano, que lanza un tajante mensaje a esos hombres.

"En el momento en el que tú le sacas 10 años a tu novia, igual no es que tú seas mucho más maduro que ella, sino que llevas 10 años en la tierra", afirma rotunda la presentadora, que insiste: "No es que te haya dado la vida una gran madurez, sino que te ha dado 10 años más que ella no tiene". "Llámame loca, pero igual si quieres una persona más madura, ¿no deberíais empezar a salir con mujeres de vuestra generación?", pregunta rotunda.