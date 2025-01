Eva Soriano, contra los que quieren encasquetarnos las sobras de Navidad: "Te traen el roscón que no quiere ni tu padre"

Tú también tienes un compañero que ha llevado a la oficina los dulces de Navidad que le han sobrado porque no hay rey mago que se los coma; y si no lo tienes, es que eres tú. Eva Soriano está hasta las narices de esas personas que intentan librarse de los peores dulces de estas fiestas.

"No te traen el dulce bueno, ese se ha acabado. No te traen el roscón de nata, ni el de yema. Te traen el roscón que no quiere ni tu padre, el de fruta escarchada", dice con cara de asco en este fragmento de Cuerpos especiales rescatado en Aruser@s. La cómica aprovecha esta oportunidad para cargar contra la impopular fruta escarchada. "Han cortado un pedacito, se nota que lo han probado y no les ha gustado", añade.

Y es que, la cómica quiere "que la cancelen", como a un famoso en las redes sociales. "La fruta escarchada no le gusta a nadie", sentencia. "Ojalá acose a alguien fuerte y la cancelen en Twitter y pongan #stopfrutaescarchada. Que sea la Kevin Spacey de 2025. Que tenga que ir a juicio", dice enfadada.