Eva Soriano, a los 'likes' de Iker Casillas: "Tienes al algoritmo con la cabeza loca, hay que saber parar"

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s"el zasca" de Eva Soriano aIker Casillas por su colección de 'me gustas'a decenas de famosas en sus redes sociales. La cómica lee en 'Cuerpos especiales' una carta que le ha dedicado al exfutbolista. "Querido Iker Casillas, tienes al algoritmo con la cabeza loca. "Estás dando 'like' a todo, mejor dicho, a todas", comienza diciendo la cómica, que añade, con su particular toque de humor, que ya es hora de "aprender a gestionar la crisis sin comportarse como un chaval de 12 años que tiene un rollo de papel higiénico en su mesilla del ordenador".

"En serio, entiendo que es raro decirle esto a un portero, pero a veces hay que saber parar", finaliza su 'speech' la presentadora. David Broc destaca la cantidad de 'memes' que se han vuelto virales a raíz de los 'likes' de Casillas. "Hemos llegado al punto en que hay tantos memes de likes que no sabemos cuáles son inventados y cuáles ha puesto realmente", señala Óscar Broc.

"Él le puede tirar la caña a quien sea, es un chico soltero, eso sí, con esta chica no ha acertado", opina María Moya, ante las informaciones que le relacionan con la modelo de una red social para adultos Claudia Bavel. El problema, según apunta Tatiana Arús, es que están empezando a salir "más nombres y más personas".