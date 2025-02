Íker Casillas estalla en un comunicado tras las últimas informaciones sobre su vida privada: "No todo vale"

Íker Casillas ha emitido un comunicado en las últimas horas en el que estalla ante las informaciones que le relacionan con la modelo de una red social para adultos Claudia Bavel, con quien le han fotografiado. Con el paso de los días, las informaciones se han ido sucediendo y el exportero ha decidido decir 'basta'.

"Jamás he negociado con mi vida privada, no he concedido una exclusiva ni he rentabilizado aquello que considero más personal y reservado. Me he mantenido al margen de cotilleos y rumores o especulaciones", asegura en el comunicado, lamentando que "cada cierto tiempo" tiene que ver su nombre y su imagen "cuestionadas", y su intimidad, "mercantilizada".

"No todo vale. Tomaré medidas para que cualquier vulneración de su intimidad y/o honor sea perseguida legalmente", zanja el comunicado, después de que se hayan hecho públicos en las últimas horas audios íntimos con la modelo.