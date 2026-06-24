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Mundial de Fútbol 2026

De la euforia de Shakira con Colombia a Georgina Rodríguez "sin pantalones" viendo a Portugal: los famosos disfrutan del Mundial

Mientras famosos colombianos como Shakira o Maluma lo han dado todo con la victoria de su selección en el Mundial, Georgina Rodríguez ha celebrado la victoria de Cristiano Ronaldo con Portugal muy de "bajona" y sin pantalones.

De la euforia de Shakira con Colombia a Georgina Rodríguez "sin pantalones" viendo a Portugal: los famosos disfrutan del Mundial

Shakira, Maluma, Carlos Vives, Sofía Vergara... los colombianos más famosos han celebrado por todo lo alto la victoria de su selección en el Mundial de Fútbol 2026. Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia algunas de las imágenes, como la de Shakira, festejándolo eufórica mientras está de gira. "Vamos a comparar esta celebración con la de Georgina Rodríguez, que da un bajón posando con parches en los ojos y una camiseta de Portugal", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Paula Silvestre, además, señala que "se le han olvidado los pantalones".

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