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La ovación a Shakira con sus hijos en pleno partido de Argentina contra Austria en el Mundial

Shakira ha acudido al partido de Argentina contra en el Mundial, donde, nada más salir en pantalla junto a sus hijos, Milan y Sasha, ha recibido una gran ovación de todo el estadio.

La ovación a Shakira con sus hijos en pleno partido de Argentina contra Austria en el Mundial

Shakira ha aparecido por sorpresa en el partido de Argentina contra Austria en el estadio de Dallas, donde ha recibido una gran ovación del público al aparecer en pantalla junto a sus hijos con Gerard Piqué, Milan y Sasha. "No tiene la cara hinchada, ha recuperado su rostro habitual", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús discrepa: "Creo que sí que se ha retocado porque tiene menos arrugas y la cara tersa e hinchada". Además, la colaboradora enseña cómo su hijo pequeño, Sasha, lo ha dado todo al ritmo de Bad Bunny en el descanso.

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