El insólito hallazgo de un hombre en Australia al encontrar una pepita de oro del tamaño de una patata

La pieza pesa más de un kilo y contiene unos 900 gramos de oro puro, un descubrimiento que ha sorprendido a los colaboradores de Aruser@s, que no han tardado en bromear con el tamaño de la pepita.

Encontrar oro puede cambiarte el día, pero descubrir una pepita del tamaño de una patata ya es otro nivel. Un hombre ha encontrado en Australia una pieza que pesa más de un kilo y contiene alrededor de 900 gramos de oro puro, un hallazgo que ha llamado la atención en las noticias de 'No te imaginas' de Aruser@s.

En el vídeo mostrado en el programa se puede ver el impresionante tamaño de la pieza, que ha dejado sorprendidos a los colaboradores. "Hay que cambiar lo de 'pepita'", ha bromeado Angie Cárdenas al comprobar las dimensiones del hallazgo.

Según ha explicado Alba Sánchez, en Australia es legal salir a buscar materiales de valor y quedarse con lo que se encuentra, siempre que se cumplan las normas correspondientes. Una práctica que contrasta con la de otros lugares, donde los objetos de este tipo pueden estar sujetos a obligaciones de entrega o a procedimientos específicos.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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