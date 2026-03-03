Estos son los productos más robados en los supermercados: el alcohol destrona al aceite

El alcohol desbanca al oro líquido y el jamón ibérico se convierte en objetivo estrella de los ladrones. "El patrón apunta a artículos que valen más dinero o son de fácil reventa", desvela Elizabeth López.

El aceite de oliva ha dejado de encabezar el ranking de los productos más robados en los supermercados. Cada mes se actualiza la lista y, esta vez, hay sorpresa en el podio.

Según explica Elizabeth López en el plató de Aruser@s, el aceite ha caído hasta la quinta posición. El nuevo "rey de los hurtos" es el alcohol, seguido de la charcutería, el chocolate y los productos de salud y belleza.

Dentro de la charcutería, el producto más codiciado es el jamón ibérico. "El patrón apunta a artículos que valen más dinero o son de fácil reventa, más que a productos básicos de primera necesidad", desvela la periodista. Además, los robos se producen mayormente en la zona cercana a las cajas: "Es el lugar predilecto porque hay menos supervisión y mayor afluencia de gente".

La periodista también señala otro punto frecuente: las salidas con cajas cerradas que crean un pequeño pasillo hacia el exterior, zonas con puntos ciegos que algunos aprovechan para salir rápidamente sin levantar sospechas.

