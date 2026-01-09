Estos son los productos más robados de los supermercados españoles en 2025

Los robos en supermercados en España se han disparado un 60 %, afectando sobre todo a productos fáciles de revender. Incluso los propios empleados están detrás de parte de estos hurtos.

En Aruser@s revelan que los robos en supermercados en España se han incrementado un 60 %. Entre los productos más codiciados se encuentran el aceite de oliva, las conservas, los embutidos, los quesos, los vinos, los licores y los perfumes.

"La causa principal es que son artículos fáciles de revender, por lo que muchos recurren a robar este tipo de productos", explica la periodista Elizabeth López en el plató de Aruser@s. Para combatir esta tendencia, cada vez es más habitual que incorporen sistemas de alarma en algunos de estos productos, reforzando así la seguridad.

"Lo curioso es que también han aumentado los robos internos; son los propios empleados quienes sustraen más", añade López, señalando que a menudo se justifica como un "fallo en un producto", lo que permite que el artículo desaparezca sin levantar sospechas.