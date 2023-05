"Me pasó el otro día a mí, que estaba yo con Alba (Sánchez), me atraganté y lo que le entró fue la risa", cuenta Rocío Cano. Para que no nos pase como a la colaboradora de Aruser@s y no sepamos reaccionar ante este tipo de emergencias, es conveniente que sepamos qué es lo que tenemos que hacer en esta situación.

Por este motivo, Angie Cárdenas nos trae la solución con este vídeo que cuenta cómo debe realizarse la maniobra de Heimlich: colocarse a las espaldas de la persona atragantada, poner los brazos alrededor de su vientre, colocar las manos en la parte de la boca del estómago y presionar rápida y firmemente.

"Pero hay cosas que parecen sencillas sobre el papel, pero luego, cuando tienes que demostrarlas, te puede la presión", comenta Alfonso Arús.