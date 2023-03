Los aruser@s tienen un juego interno que consiste en apostar quién va a derramar más café a lo largo de la temporada. Aunque, por ahora, el puesto número 1 lo ocupa con muchísima ventaja Angie Cárdenas, Alba Sánchez también es otra de las 'concursantes' que suele verter sus vasos de medio litro en el plató.

"Se ha armado un 'pifostio' importante a raíz del movimiento inoportuno de Alba Sánchez", comenta Alfonso Arús. La periodista, que se toma cinco cafés al día, no cree que sea nada preocupante que de vez en cuando vierta uno, pero hay algo que sí perturba su tranquilidad y no es (solo) la cafeína.

"Quiero volver a resaltar que, una vez más, he tenido un percance delante de Rocío Cano y no solo no me ayuda, sino que se ríe", acusa, bromeando, a su compañera. "Esto es el karma, que yo recuerdo aquella vez que me caí, se grabó, se repitió y la que se reía era ella. Pues mira, donde hubo, retuvo", contesta con mucho sentido del humor.