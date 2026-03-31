"Esto huele a siesta": el menú de un pueblo de Zamora que conquista a dos tiktokers

En Aruser@s viajan hasta la España más rural de la mano de dos tiktokers que se han propuesto responder a una gran pregunta: ¿qué se come en un pueblo de apenas un centenar de vecinos?.

"¿Qué se come en un pueblo de la España profunda?" Con esa premisa, los tiktokers 'Victorprous' y 'cocinaderecho' se han plantado en el Bar La Pacheca, ubicado en Malva, Zamora, para comprobarlo por sí mismos.

Con el menú fijo, vienes a comer "lo que te dé La Pacheca". Así, sin rodeos. El festín arranca con un arroz con bogavante que, más que arroz, "parece un guiso". El segundo plato, unas patatas con pata, ya deja clara la intención del menú. "Esto huele a siesta", bromea uno de los creadores, anticipando lo que se viene después.

Le sigue una ensalada acompañando a un plato de carrilleras, antes de rematar con pescado.Cuatro platos por 20 euros que, según los propios tiktokers, "no es un sitio fácil de encontrar". Y como en toda buena comida de pueblo, el final no se queda atrás: helado tricolor y natillas. "En el congelador de cualquier abuela en verano está este helado", comentan entre risas, antes de cerrar el banquete con un: "¡Pa'l pecho por lo bien que lo hemos hecho!".

"La Pacheca está en una zona con solo 103 vecinos pero cada día comen allí unos 70 comensales", señala Hans Arús desde el plató de Aruser@s, a lo que Alfonso Arús responde con ironía: "Lo que no entiendo es cómo de 103 no van 104".

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