Ahora

Virales

"Esto huele a siesta": el menú de un pueblo de Zamora que conquista a dos tiktokers

En Aruser@s viajan hasta la España más rural de la mano de dos tiktokers que se han propuesto responder a una gran pregunta: ¿qué se come en un pueblo de apenas un centenar de vecinos?.

"Esto huele a siesta": el menú de un pueblo de Zamora que conquista a dos tiktokers

"¿Qué se come en un pueblo de la España profunda?" Con esa premisa, los tiktokers 'Victorprous' y 'cocinaderecho' se han plantado en el Bar La Pacheca, ubicado en Malva, Zamora, para comprobarlo por sí mismos.

Con el menú fijo, vienes a comer "lo que te dé La Pacheca". Así, sin rodeos. El festín arranca con un arroz con bogavante que, más que arroz, "parece un guiso". El segundo plato, unas patatas con pata, ya deja clara la intención del menú. "Esto huele a siesta", bromea uno de los creadores, anticipando lo que se viene después.

Le sigue una ensalada acompañando a un plato de carrilleras, antes de rematar con pescado.Cuatro platos por 20 euros que, según los propios tiktokers, "no es un sitio fácil de encontrar". Y como en toda buena comida de pueblo, el final no se queda atrás: helado tricolor y natillas. "En el congelador de cualquier abuela en verano está este helado", comentan entre risas, antes de cerrar el banquete con un: "¡Pa'l pecho por lo bien que lo hemos hecho!".

"La Pacheca está en una zona con solo 103 vecinos pero cada día comen allí unos 70 comensales", señala Hans Arús desde el plató de Aruser@s, a lo que Alfonso Arús responde con ironía: "Lo que no entiendo es cómo de 103 no van 104".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump estaría dispuesto a dar por acabada la guerra en Irán incluso si el estrecho de Ormuz sigue bloqueado
  2. Misión fallida para Trump: Irán gana más ahora con el petróleo que antes de la guerra por las refinerías del té chinas
  3. Un boli espía revuelve aún más las aguas en Vox: imputan a un asesor del partido en Cantabria por presuntas escuchas ilegales
  4. Madrid se entrega al éxtasis de Rosalía con una liturgia musical entre la rave y el ballet
  5. Más cómodo y con tres niveles para esconder mejor la droga: la Guardia Civil descubre un segundo narcotúnel que une Ceuta con Marruecos
  6. De intento de magnicida a estrella del rock en Youtube: la vida del hombre que casi mata a Ronald Reagan hace 45 años