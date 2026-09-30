El estilismo de la reina Letizia a lo "Cenicienta o Frozen": "El vestido está valorado en 4.875 euros"

El Palacio Real ha acogido una cena de gala en honor a Emmanuel y Brigitte Macron y la reina Letizia ha elegido para la ocasión un vestido de princesa de Disney, según la colaboradora de Aruser@s Tatiana Arús.

Con un diseño azul celeste de Carolina Herrera valorado en 4.875 euros y que nos recuerda a las princesas de los cuentos de Disney, tal y como señala Tatiana Arús en Aruser@s. Así es como ha recibido la reina Letizia en el Palacio Real a Emmanuel y Brigitte Macron para una cena de gala en su honor, a lo Cenicienta o Elsa en 'Frozen'.

"Apostó también por una tiara floral muy especial que se puede desmontar y transformar en broche o gargantilla", cuenta la colaboradora en el programa de laSexta. "Lo que pasa es que después de ver las joyas de Zapatero a mí todo me parece poco", bromea Angie Cárdenas.

Los invitados al evento disfrutaron de un menú diseñado por Joan Roca con guiños a la cocina francesa. "Para quedar bien", añade Alfonso Arús, que sabe lo que eso significa: "Un 'guiño a la cocina francesa' es 'échale mantequilla y ponle mucha salsa'".

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