71 estrellas Michelin se reúnen para homenajear a Joan Roca: "No ha habido un hombre tan querido como él"

Hasta 71 chefs que atesoran entre todos 71 estrellas Michelin se han reunido en el restaurante Leña, de Dani García, para homenajear a Joan Roca. Desde diferentes partes de España, los exitosos cocineros han organizado una cena en la que han participado 46 manos, elaborando un menú propio.

"Yo le conozco desde que era joven, los dos teníamos melena", destaca Martín Berasategui, que dedica unas bonitas palabras a Joan Roca: "Qué suerte tener un amigo y un profesional como él". "No tengo ni miedo ni pereza ni vergüenza en decir que no ha habido ningún hombre en la historia tan querido como él", resalta Berasategui, que insiste en que Joan Roca "es un cielo de hombre". "Es alguien que te toca el corazón y estás una hora con él y aprendes más que en 100 universidades juntas", concluye.

Por su parte, Joan Roca agradece todo el cariño recibido por todos los compañeros de profesión: "Me siento cariño, esto es una muestra de afecto maravillosa". "Tendré que repetir varias veces que esto no es una jubilación, los cocineros, solo por serlo, somos buena gente, si no no nos dedicaríamos a esto porque este oficio tiene mucho de generosidad", destaca Roca, que explica que todos los cocineros han llegado de lejos para reunirse y "cocinar para celebrar la amistad".