"Let it gooooo, let it gooooo!", canta la pequeña que protagoniza este vídeo viral emitido en Aruser@s, si es que a eso se le puede llamar cantar. La niña, que lleva puesto su disfraz de Elsa de 'Frozen', se viene cada vez más arriba interpretando el tema principal de la banda sonora de la película de Disney.

Pero, aunque su entusiasmo es inmejorable, su afinación dista mucho de ser la correcta. Su hermano pequeño, que no es más que un bebé, la mira con una mezcla de sorpresa, incredulidad y miedo. Una reacción que los colaboradores de Aruser@s no dudan en destacar.

"El pobre está pensando que su hermana está fatal", bromea Alfonso Arús. "No sabe si está enfadada o está cantando. No me la quiero imaginar enfadada a esta niña si cantando es así", comenta Angie Cárdenas. Sin embargo, María Moya está entusiasmada con la actuación de la pequeña. "¡Esa es la actitud!"