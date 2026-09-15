Este piso en Malasaña de 40 metros cuesta 900 euros al mes: "El grifo puede usarse para fregar los cacharros y llenar la bañera"

Aruser@s nos regala este nuevo 'zulómetro' de @le_petit_patito en el que la creadora de contenidos nos muestra este 'acogedor' piso con 'soluciones' muy originales para su falta de espacio. 900 euros al mes. Una ganga.

"Malasaña, 900 euros al mes, y creo, Alfonso, que te va a gustar este vídeo porque aporrea la pantalla cada cinco segundos", comenta Hans Arús a Alfonso Arús en Aruser@s antes de mostrarle esta publicación viral de @le_petit_patito en la que la creadora de contenidos nos muestra una vez más un 'zulo' a precio de ático de lujo.

Es una cuarta planta interior sin ascensor y tiene 40 metros cuadrados, pero lo que más llama la atención no es la falta de espacio, sino el ingenio de quien lo ha diseñado para aprovechar cada centímetro. "A continuación de la encimera tenemos una pequeña bañera. El grifo está estratégicamente colocado de manera que puede utilizarse para fregar los cacharros y llenar la bañera", indica dando sus típicos golpecitos con el boli, una de las señas de identidad de esta influencer.

"El lugar entre la bañera y la cocina podemos usarlo de almacenaje tanto para champús como para productos de limpieza para la cocina", comenta. "No vayas un día dormido, que te echas el Kh7 en la cabeza", bromea Angie Cárdenas en el programa de laSexta.

Lo mejor es que, como dice Hans, se limpia fácil.

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