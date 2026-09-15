Alfonso Arús, sobre el enorme tatuaje en la espalda de Leo Messi que se ha hecho este pobre chaval: "Es Nicolas Cage"

"¿Sabes lo bueno? Que como lo tienes en la espalda, no lo ves", dice Angie Cárdenas en Aruser@s intentando sacar algo positivo de este infame tatuaje que un chico se ha hecho en la espalda de Leo Messi... ¿o es Nicolas Cage?

Lo importante en esta vida es ser feliz, claro que sí. Así que, ¿quiénes somos nosotros para decirle a este chaval alemán que el tatuaje que se ha hecho de Leo Messi en su espalda es absurdo? Y no solo porque el futbolista haya acabado pareciéndose a Nicolas Cage (en 'Leaving Las Vegas', añadimos nosotros) o Dani Jarque, como dice Alfonso Arús.

Ni siquiera la foto que tomó como referencia es la mejor de todas, comenta Hans Arús. ¿Cuándo ha llevado Messi pelo largo y barba a la vez?

El tatuador tampoco ha estado demasiado fino, en opinión de los colaboradores de laSexta, que no pueden explicarse cómo siguiendo las líneas de guía ha llegado a este resultado final. Y tú, ¿qué opinas de este tatu?

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