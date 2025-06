Este es el mejor sitio para conocer gente nueva: "Es exclusivamente un tema físico"

Oficialmente, el gimnasio es la mejor opción para abrirse a conocer gente. Sin embargo, en Aruser@s, Alfonso Arús no está del todo de acuerdo: "Que no, que no, porque entonces es fijarse únicamente en el físico". Él parece ser más clásico y prefiere la manera en la que se ligaba antes: yendo al cine a ver una película.

A pesar de esto, varios medios, entre ellos, Psychology Today, han revelado que el gimnasio es la forma idónea para dar un paso más allá con ese/a gymcrush al que todos le echan el ojo. "Al final es una actividad que se hace a diario, donde te relacionas, inevitablemente, con los demás para pedir ayuda o lo que sea", explica Tatiana Arús.

Cabe mencionar al deporte que siempre se ha considerado de pijos: el pádel, que puede ser más efectivo que el gimnasio, en el caso de querer conocer a la persona. En el gimnasio no se puede profundizar tanto, pero en el pádel, las personas sacan a relucir su verdadera personalidad. Se puede apreciar su manera de trabajar en equipo, las reacciones cuando se pierde, etc.

Al final, va a ser verdad que el gimnasio es bueno para todo en general.