"Hay que ir bastante básica interiormente, según los ginecólogos. A mí siempre me lo han dicho: braguitas de algodón", afirma la colaboradora de Aruser@s María Moya.

De esta manera, la tertuliana se muestra de acuerdo con la conclusión de un estudio que afirma que no es conveniente llevar habitualmente ropa interior de encaje, porque puede provocar infecciones. Es mejor reservarla para ocasiones especiales.

La ropa interior negra tampoco es recomendable, afirman. "Si no puede ser de encaje, ni puede ser negra, acabamos con una braga alta color carne", se queja Alfonso Arús. "Oye, la belleza está en el interior, no en la ropa interior. Quien te quiera, que no te mire las bragas", concluye María Moya.