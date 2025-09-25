Blanca Suárez confiesa haber trabajado en películas que le han parecido un "truño": "A veces te venden una cosa..."

"Quiero agradecer a Blanca Suárez su sinceridad", destaca Alfonso Arús después de que la actriz haya confesado en un podcast haber trabajado en películas que no le han gustado al verlas después.

Blanca Suárez ha deslumbrado en el Festival de San Sebastián luciendo un vestido de estilo de los años 20. Se trata de un vestido repleto de flecos y diamantes firmado por Nina Ricci. Tras verla en este vídeo, Tatiana Arús confiesa que espera que "el flequillo sea de quita y pon por exigencias del guion".

Por su lado, Alfonso Arús agradece a Blanca Suárez "su sinceridad" después de confesar en una entrevista haber trabajado en películas y series que le han parecido "un truño". "Es algo que siempre he pensado", asegura el presentador, que reflexiona: "Como soy un gran consumidor de series, sobre todo españolas, me pregunto muchas veces si los actores no se dan cuenta de que es un truño".

"Hay más películas que series que dices, 'con los buenos que son los actores, ¿no se dan cuenta?'", reflexiona el presentador en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que uno de los actores que siempre escoge buenas películas es José Coronado, "que nunca falla".

Tatiana Arús explica que Blanca Suárez ha reconocido en un podcast que "a veces venden muy bien el guion y aceptas" aunque luego no se ve reflejado en el resultado.