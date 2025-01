Un español prueba los servicios más extraños de la India, desde peinarse con fuego hasta someterse a una limpieza de oídos en la calle

El creador de contenidos Rubén Holgado se ha atrevido a probar los servicios más extraños de la India, desde cortarse el pelo con fuego, hasta un masaje de cabeza, pasando por una limpieza de oídos en plena calle. De todo ello da cuenta en estos vídeos virales, que acumulan 739 mil visualizaciones y que ahora se emiten en Aruser@s.

Se trata de algunos de los retos más virales de TikTok, explica Hans Arús. "Me van a hacer un corte de pelo 'to' flama", bromea él en el primero de ellos. "Yo estaba en medio de la calle, sentado encima de un periódico viejo, mientras un hombre me limpiaba el oído con aparatos que, sinceramente, no sé cómo de limpios estaban", relata acerca de la segunda experiencia.

El masaje de cabeza callejero es lo que más impacta a los colaboradores de Aruser@s. "Si le hubiera movido un poco más el cuello, igual no lo cuenta", se teme Rocío Cano.