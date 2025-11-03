Un español se empadrona en Alemania y recibe una cesta de bienvenida a Leipzig: descuentos, bingo gratis y 50 euros de regalo en MediaMarkt

"Me he empadronado en Alemania y me han regalado esto". Así comienza este vídeo viral de @soyjonaigarza que recoge Aruser@s. La cesta de bienvenida que le dan es mejor que la de muchas empresas en Navidad.

Mientras que en España no nos dan ni las gracias por empadronarnos en una u otra ciudad, en Alemania, al menos en Leipzig, te dan un fantástico lote de regalos que van a hacer que quieras mudarte. Así nos lo muestra el tiktoker español @soyjonaigarza en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

Él acaba de empadronarse en esta ciudad y nos cuenta con qué le han obsequiado para darle la bienvenida: un llavero, un bloc de notas con el escudo del equipo de la ciudad, descuentos para el supermercado, partidas gratis en el bingo, formularios para que te envíen muestras a casa y un flyer que te enseña a reciclar.

"Y por último, que es mi favorito, es una libreta de cupones donde tienes un 10 % de descuento, entradas para el zoo, un corte de pelo gratis en una peluquería y lo mejor, 50 euros para el MediaMarkt", dice enseñando a cámara este tesoro. "Se agradece. Hace que te sientas a gusto, muy bienvenido", reconoce.

"A nosotros solo nos regalan impuestos", se queja Alfonso Arús desde el plató del programa de laSexta.

