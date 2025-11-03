Nueva York inaugura su mercadillo navideño más famoso y su emblemática pista de hielo: "Hay tanta gente que estás a punto de piñarte siempre"

Es uno de los mercadillos navideños más populares del mundo y ya ha abierto sus puertas. Apenas unas horas después de su popular desfile de Halloween, Nueva York da la bienvenida a la Navidad. Como dice Mariah Carey, "it's time".

"It's time!", anuncia Mariah Carey justo después de decir adiós a Halloween y, siguiendo su ejemplo, Nueva York también se lanza a dar la bienvenida a la Navidad. Para ello, la ciudad ha inaugurado uno de sus mercadillos navideños más populares ubicado en Manhattan, cuenta Alfonso Arús en Aruser@s. También ha abierto sus puertas la pista de hielo.

En el plató celebran la buena noticia, aunque hay unos que se alegran más que otros. "Ya podéis disfrutar de la Navidad y del viento y de las lluvias", señala el presentador.

"Al cabo de media hora, esta pista está tan arañada que tienen que pasar máquinas. Hay tal afluencia de gente que estás siempre a punto de piñarte", añade Angie Cárdenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.