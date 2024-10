El malagueño Ángel David Castillo ha ganado este pasado fin de semana el prestigioso Porthcawl Elvis Festival, un evento que reúne a los seguidores más fieles de Elvis Presleyy del que sale un único ganador. Esta vez, ha sido un español el que se ha proclamado como el mejor imitador del rey del rock tras una performance donde todo el público asistente al show se quedó sin palabras y lo ovacionó durante varios minutos.

Como cuenta Alfonso Arús, el español no se esperaba la victoria, y como él mismo ha dicho a varios medios: "Lo he tenido que hacer muy bien, ha sido una sorpresa". La voz, el movimiento de la cintura, el mítico tupe, el estilo rockabilly… una magnífica performance que no dejó dudas dentro del jurado ni de los allí presentes.

Para la colaboradora María Moya tiene un "gran mérito" ser elegido el mejor Elvis del mundo cuando "es uno de los artistas más imitados del planeta". Para Oscar Broc tanto la voz como los movimientos "son idénticos" . Puedes ver el show que ha dejado sin palabras a los tertulianos en el vídeo que acompaña esta noticia.