'Can't Help Falling In Love'

Un abuelo de 90 años canta en la boda de su nieta una preciosa canción de Elvis: "Nos va a hacer llorar"

Con voz profunda y melodiosa, el hombre de 90 años que canta el mítico tema de Elvis Presley 'Can't Help Falling In Love' en la boda de su nieta nos pone los pelos de punta y nos deja un nudo en la garganta.