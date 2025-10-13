Un español alucina al visitar el cine más lujoso de Tailandia: "No me esperaba una carta de vinos"

Un creador de contenido ha sorprendido a sus seguidores al mostrar en vídeo su visita al cine más lujoso de Tailandia. Por 24 euros la entrada, la experiencia incluye camas, buffet libre, zapatillas, mantas y hasta una carta de vinos.

El creador de contenido '@TitoChurch' se encuentra en Tailandia y ha aprovechado su viaje para visitar el cine más lujoso del momento. El joven ha acudido entusiasmado a la sala para ver la película y ha grabado toda su experiencia en vídeo.

Lo primero de todo: elegir los asientos. Por 24 euros por persona, eliges tu sitio y puedes hacer tiempo hasta que comience el filme en una sala de espera con todo tipo de comodidades: mini buffet, galletas, palomitas, snacks, leche fresca y refrescos. "Lo que no me esperaba es que tuvieran una carta de vinos", alucina el joven.

En la sala la novedad son las camas en las que ves la película, preparadas con unas "zapatillas de andar por casa" o una manta. Un nivel de confort que ha provocado todo tipo de bromas entre los colaboradores de Aruser@s.

"Está todo muy bien, pero con las zapatillas de andar por casa esa sala tiene que oler a pies que echa para atrás", bromea Hans Arús. "Un cine con tanta oscuridad y una cama me lo ponen a huevo, ¡me quedo frito!", bromea Marc Redondo, a lo que Rocio Cano responde entre risas: "Pensaba que iba por otro sitio". "Con tanto confort hay más posibilidades de quedarte roque", zanja Alfonso Arús.

