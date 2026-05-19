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Un español alucina con los días de vacaciones que tienen en China: "Si acabas de empezar, tienes cinco días"

Alfonso Arús alucina con lo que descubre tras ver el vídeo viral @pacocmer. El español visitó China una temporada y ahora nos cuenta las cosas que más le han sorprendido del país.

Un español alucina con los días de vacaciones que tienen en China: "Si acabas de empezar, tienes cinco días"

"Fui a China y me encontré con cosas que no me esperaba para nada", cuenta @pacocmer en este vídeo viral que recoge Aruser@s. El joven español ha viajado hasta allí y ha descubierto que solo tienen cinco días de vacaciones al año si son nuevos en un trabajo. Pero lo más chocante es que, a medida que tienen más años de experiencia, solo llegan a un máximo de 15. Alfonso Arús está preocupado por el escaso descanso de los chinos, pero a Angie Cárdenas hay algo que no le cuadra. ¿Cómo es posible que haya tantos chinos visitando el mundo si apenas tienen días libres?

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