Alfonso Arús alucina con lo que una influencer argentina descubre en los baños de China: "Parece un váter de Renfe de hace 50 años"

Una influencer argentina ha mostrado el detalle de los baños públicos en China que más le impactó durante su viaje y que, según dice, "muchos no conocen".

La creadora de contenido argentina '@dafgagliardi' ha mostrado en redes algo que, según asegura, "muchos no saben" sobre los baños públicos en China y que a ella le dejó completamente sorprendida la primera vez que lo vio.

Entre la gran cantidad de urinarios e inodoros que aparecen en el vídeo, la mayoría son los conocidos como "inodoros turcos", identificados con una pegatina en la puerta. Se trata de sanitarios sin asiento tradicional, donde hay que ponerse en cuclillas para utilizarlos.

"Parece el típico váter que tenía Renfe hace 50 años", comenta Alfonso Arús entre risas al ver el sistema, rematando: "La tecnología no siempre se aplica a todo".

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