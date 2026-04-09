El error viral de Vinicius con el traductor al felicitar a su novia: "Eres un pedazo de mierda"

Vinicius ha cometido un divertido fallo viral al usar el traductor para felicitar a su novia por su cumpleaños. Y es que, en vez de poner, que es una mujer increíble, el futbolista ha escrito "eres una pedazo de mierda".

"Esto es muy bueno, porque Vinicius ha felicitado a su chica, pero se ha equivocado", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús cuenta todos los detalles de la felicitación viral. "Hubo un pequeño error porque usó el traductor automático y él pretendía poner que era una mujer increíble", explica Tatiana Arús.

Sin embargo, el futbolista no fue eso lo que puso, sino "eres un pedazo de mierda". "Hasta aquí la felicitación de Vinicius y la celebración del cumpleaños", bromea Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que es como cuando en vez de "un saludo pones un salido" al despedirte en un correo.

"Pero, ¿eso no trae suerte? ¿ser un pedazo de mierda?", pregunta, entre risas, Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús destaca que "eso ya no tiene solución".

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