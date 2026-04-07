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1-2

El clamoroso fallo de Vinicius que terminó por 'maquillar' Mbappé

Con 0-2 en el marcador en el minuto 60, el brasileño tuvo un mano a mano completamente solo contra Neuer, pero su disparo no fue ni a puerta. Kylian dio vida al Madrid de cara a la vuelta en Múnich.

El clamoroso fallo de Vinicius ante NeuerEl clamoroso fallo de Vinicius ante NeuerRedes

Era de esas jugadas que, de no haber recortado diferencias posteriormente, hubiera sido el blanco de todas las críticas tras el 'baile' del Bayern de Múnich al Real Madrid en los primeros 60 minutos de la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Cumplida la hora de encuentro, con 0-2 en el luminoso tras los goles de Luis Díaz al filo del descanso y de Harry Kane a los 25 segundos del segundo tiempo, Vinicius falló una de esas ocasiones que se consideran imperdonables para un futbolista de su talla en un partido de tanta trascendencia.

Tras un error de Upamecano, el brasileño se quedó completamente solo ante un Manuel Neuer que estaba al borde del área. Picarla, regatear al portero, disparar directamente... el '7' tenía todo un abanico de opciones y su tiro ni fue a puerta.

Sin embargo, lo que a muchos equipos hubiera sumido en la decepción absoluta, al Madrid le sirvió para inyectarse esa dosis de oxígeno tan típica del cuadro blanco en la Champions.

Los de Álvaro Arbeloa tomaron las riendas de la posesión, la entrada de Bellingham insufló otro ánimo en el centro del campo y Mbappé, tras errar hasta tres mano a mano, recortó distancias en el 73' para dar vida a los locales.

El reloj comenzaba a apretar, el estado entraba en el punto de ebullición y el Madrid, erre que erre, seguía atacando la portería del meta alemán... pero sin fortuna.

El próximo miércoles el Real Madrid visitará Múnich con la obligación de ganar a un Bayern que asusta, sí, pero que en el Bernabéu, a pesar de su partidazo, se le han visto ciertas costuras.

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