Alfonso Arús responde al vídeo de Isabel Pantoja sobre su gira: "¿Qué es lo que no entiende?"

Isabel Pantoja realiza una entrevista a punto de terminar su gira, de la que dice que no puede calificar solo en una palabra y que le ha parecido corta. "No, no es que se lo pareciera, es que ha sido corta", responde Tatiana Arús.

Isabel Pantoja ha conquistado al público de Altos de Chavón, donde continúa su gira. La cantante ha realizado esta entrevista a punto de terminar su gira, solo le queda un último concierto en Sevilla, en la que reflexiona sobre cómo ha sido. Preguntada sobre cómo definiría con una palabra la gira, Pantoja destaca "fans, público, cariño, respeto..." porque no se puede quedar solo con una. Una respuesta que indigna a Alfonso Arús, que contesta en plató: "¿Qué es lo que no entiende?, solo una palabra".

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