El enfado viral de una señora con sus seguidores al vender sus productos por TikTok: "¿Vieja amargada?"

Una señora se molesta porque nadie compra sus productos y su enfado se hace viral en TikTok: "No soy una vieja amargada, ¡vosotros me amargáis el día!".

En el plató de Aruser@s, en la sección de los 'zasqueadores', se ha colado una señora anónima con su divertido enfado viral. La mujer ha sido tendencia al echarle la bronca a sus seguidores mientras intenta vender sus productos vía TikTok y "nadie se los compra".

Mostrando los tuppers que tiene en venta, ha comenzado a leer los comentarios que le llegaban en el directo cabreándose por tener que repetir "más de una vez las cosas". "Si no me vais a comprar, salid del directo", dice enfadada, a lo que un seguidor le responde que "no tiene dinero": "Si no tienes dinero, ¡trabaja! ¡Deja de estar de 'huevón' en tu casa, haz algo con la vida!".

"No me ponéis atención y me hacéis todo el rato las mismas preguntas; si ya habéis comprado, no comentéis más", zanja la señora cuando, de pronto, otro seguidor le llama "vieja amargada". "¿Vieja amarga? No soy amargada, ¡vosotros me amargáis el día! Voy a cortar el directo", concluye.

En el plató de Aruser@s, alucinan con "los humos" de la señora.