Álvaro Marichalar critica a la reina Letizia delante de Sonsoles Ónega, amiga de la reina: "Solo lo hace bien cuando está callada"

Álvaro Marichalar asegura que la reina Letizia "no tiene que dar opiniones de nada": "Lo hace bien cuando está callada, pero cuando habla se pasa tres pueblos". Unas polémicas palabras delante de Sonsoles Onega, amiga de la reina.

Alfonso Arús destaca en este vídeo "el zasca" de Álvaro de Marichalar "en el que recibe todo el mundo, desde Iñaki Urdangarin a la reina Letizia". El hermano de Jaime de Marichalar ha hablado sobre el reciente libro del exmarido de la infanta Cristina en el plató de 'Y ahora, Sonsoles', donde ha asegurado que "un cuñado del rey no tiene que decir nada nunca en ningún momento a nadie, jamás".

"Tu te casas con una infanta de España y pasas a ser un cero, no eres nada", ha asegurado Álvaro de Marichalar, que ha destacado que pasa lo mismo "con la reina consorte": "No tiene nada que decir en ningún momento nunca, no puede hablar porque la Constitución no la deja".

"No es su papel, su papel es ser consorte", ha insistido el hermano del exmarido de la infanta Elena, que ha resaltado que la reina Letizia "no tiene que dar opiniones de nada". "Lo hace bien cuando está callada, pero cuando habla se pasa tres pueblos", ha afirmado.

Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas destaca que "lo peor de todo es que se lo está diciendo a Sonsoles Ónega, que es amiga de la reina Letizia". Por su parte, María Moya defiende a la reina Letizia: "Que diga que no puede hablar una reina que es culta, que los mensajes que lanza no son nada vacíos y que hace mucha labor social...".

