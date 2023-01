En la obra 'Los vientos' que escribió Mario Vargas Llosa hace dos años, se puede leer el siguiente fragmento que ahora, tras su ruptura con Isabel Preysler, cobra un nuevo significado, según sospechan en Aruser@s: "Por hacer lo que hice, mi vida se reventó y ya nunca más fui feliz. Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí", escribía el premio Nobel.

"Él dirá que no, pero teniendo en cuenta que un periodista en 'El País' ha tenido, yo creo, que la autorización de Vargas Llosa, que también escribe en este diario, para publicar ese fragmento...", reflexiona Alfonso Arús. "Mal no le viene, después de que se le haya tildado de 'celoso enfermizo'", comenta el presentador del programa.

"Considerando que su exmujer se llama Carmen Patricia y que la protagonista de este cuento se llama Carmencita, hay quien quiere ver tintes autobiográficos", continúa con su análisis. "¿Estamos ante un nuevo Shakiro?", se pregunta haciendo referencia a las indirectas que la cantante lanza a Gerard Piqué en sus canciones y relacionándola con los textos del escritor. Los colaboradores de Aruser@s lo tienen claro: es el momento de lanzar el remix de 'Monotonía-Pichula'.