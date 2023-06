Bosco, el perroque protagoniza este emotivo vídeo viral emitido en Aruser@s, echa mucho de menos a Sophie, su compañera perruna. Con ella compartía muchos buenos momentos, como los largos paseos, juegos y siestas. Pero Sophie ha fallecido y el pobre Bosco aún no puede soportar su pérdida.

Así lo demuestra cuando ve una foto suya en el portátil de su dueña y el can no puede dejar de llorar, con la cabecita apoyada sobre el teclado. "Logra identificar con toda precisión a la que era su amiga", comenta con asombro Alfonso Arús.

"Es duro no poder explicarle a un perro que no va a poder volver a verla nunca. Él la ve en el ordenador y no entiende por qué no está en la vida real", afirma con tristeza Andrés Guerra. Para María Moya, estas imágenes demuestran que los perros tienen sentimientos. "Aunque no queramos humanizarlos, como dice Evelyn Segura (la bióloga de cabecera del programa) nos encanta ver que son compañeros de vida".