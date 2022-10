No es la primera vez que una colaboradora de Aruser@s acaba por los suelos, pero lo que sí es novedad es que sea pillada en pleno directo. El pasado viernes, durante la emisión del programa, María Moya se disponía a volver a su asiento tras bailar un temazo en otro lugar del plató. Para no ser captada por las cámaras, decidió hacerlo agachada, pero su plan no funcionó.

En el vídeo principal que acompaña esta noticia podemos ver este divertido momento en el que la tertuliana hace gala de su buena forma física. "Hemos puesto vídeos de gente borracha que iba mejor que María", bromea su compañera Alba Gutiérrez.

"Luego me dijo el cámara que me había dicho que podía pasar, pero yo no me fijé", reconoce. "Así se vuelve del 'after'", apunta Alfonso Arús. La colaboradora se siente orgullosa de haber protagonizado una noticia de un medio digital. "Me gusta que me saquen por estas cosas. No me darán nunca un Pulitzer ni nada", asegura con buen humor.