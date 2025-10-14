Ahora
Alfonso Arús analiza el menú de los reyes el 12 de octubre: "Pillas la croqueta y luego tienes un problema"

El menú del Día de la Hispanidad estaba formado por una bandeja de jamón ibérico servido con picos, surtido de croquetas, unos bocaditos de aguacate y berenjena con anchoa.

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s el menú del Día de la Hispanidad que comieron los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y los invitados: bandeja de jamón ibérico servido con picos, surtido de croquetas, unos bocaditos de aguacate y berenjena con anchoa. "Después tomaron un poco de vino, cava o zumo de tomate", explica Tatiana Arús.

"Pillas la croqueta y luego tienes un problema", explica Alfonso Arús, que afirma que las croquetas manchan la mano en un evento que encima es para saludar a la gente. Por último, los invitados pudieron comer de postre trufas y pastas. "La trufa te deja los sientes marrones", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Marc Redondo destaca que "lo importante es que nada lleve perejil" porque es lo que más se queda entre los dientes.

La complicidad del rey Felipe y la princesa Leonor

La princesa Leonor ha protagonizado estos momentos de complicidad con el rey Felipe y su hermana, la infanta Sofía, durante el 12 de octubre, que puedes ver en este vídeo.

